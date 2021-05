News aus den US Sports

Legende: An ihm hat es nicht gelegen Clint Capela zeigte gegen die 76ers eine solide Leistung. Keystone

NBA: Hawks kommen nicht vom Fleck

Die Atlanta Hawks haben in der Nacht auf Samstag gegen die Philadelphia 76ers die 2. hohe Niederlage innert 2 Tagen kassiert. Das Team mit dem Genfer Clint Capela verlor auswärts mit 104:126. Der Schweizer spielte diesmal nur 17 Minuten, kam aber mit 11 Punkten und 15 Rebounds gleichwohl auf einen guten Wert. Atlanta bleibt trotz der 3. Niederlage in Folge auf Platz 5 in der Eastern Conference. Der Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Ränge schmilzt aber immer weiter.

NBA: Tatum stellt Rekord von Bird ein

Die grösste Show lieferte in der Nacht auf Samstag Jayson Tatum ab. Der 23-jährige Forward-Guard von Boston steuerte gleich 60 Punkte zum 143:140-Sieg nach Verlängerung der Celtics gegen die San Antonio Spurs bei. Damit egalisierte Tatum den Franchise-Rekord des grossen Larry Bird, dem im März 1985 ebenfalls 60 Punkte in einem Spiel geglückt waren.

NHL: Playoffs rücken für Meiers Sharks in weite Ferne

Die Stanley-Cup-Playoffs 2021 werden mit grosser Wahrscheinlichkeit ohne San Jose stattfinden. Nach der 0:3-Niederlage der Sharks in Colorado beträgt der Rückstand der Kalifornier auf einen Playoff-Platz in der West Division bei noch 6 verbleibenden Spielen 7 Punkte. Zudem haben die Sharks mehr Partien auf dem Konto als die direkte Konkurrenz. Der Schweizer Stürmer Timo Meier feuerte beim 0:3 gegen die Avalanche in rund 14:37 Minuten Eiszeit 3 Torschüsse ab.

NHL: Liga bestätigt Aufnahme der Seattle Kraken

Die NHL geht zur neuen Saison mit 32 Teams an den Start. Das neue Team Seattle Kraken wurde offiziell aufgenommen, wie die NHL mitteilte. Der Name der Franchise ist bereits seit einem Jahr bekannt. Schon in den 1970er Jahren sollte ein Team aus Seattle Teil der NHL werden, das Projekt scheiterte seinerzeit indes. Diesmal gehört unter anderem auch der Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer zu der Eigner-Gruppe der Seattle Kraken.