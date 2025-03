Legende: Behauptet sich Clint Capela von den Atlanta Hawks. Keystone/AP Photo/Brandon Dill

NBA: Atlanta gewinnt, George im Pech

Die Atlanta Hawks sind in der NBA nach 2 Niederlagen auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela setzte sich bei Memphis 132:130 durch. Der Genfer Center steuerte 11 Punkte und 4 Rebounds zum Sieg bei. Aufseiten der Grizzlies glänzte Desmond Bane mit einem Triple-Double (35 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists). Eine Niederlage kassierte Washington. Die Wizards mit dem Schweizer Rookie Kyshawn George (10 Punkte und 8 Rebounds) unterlagen bei Miami 90:106. Der 21-jährige Walliser konnte die Partie nach einem Zusammenstoss mit Bam Adebayo nicht zu Ende spielen. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt.

NHL: Niederlagen für Fiala und Moser

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings haben in der NHL beim 1:5 in Chicago die 4. Niederlage in Folge kassiert. Der Schweizer Stürmer, der vor 2 Tagen seinen 200. Karrieretreffer in der Regular Season markiert hatte, blieb ohne Skorerpunkt. Philipp Kurashev fehlte bei den Blackhawks aufgrund einer Handverletzung. Los Angeles befindet sich dennoch weiterhin auf Playoff-Kurs. Das Gleiche gilt für Tampa Bay mit Janis Moser trotz einem 1:2 gegen Florida.

Resultate