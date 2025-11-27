Legende: Kein Durchkommen Warriors-Akteur Draymond Green wird unter dem Korb von Alperen Sengun gestört. imago images/Anadolu Agency

NBA: Capela mit starker Leistung bei Sieg der Rockets

Den Houston Rockets mit Clint Capela ist in der Nacht auf Donnerstag ein 104:100-Auswärtssieg über die Golden State Warriors gelungen. Obwohl der Romand nicht in der Startformation stand, prägte er die Partie in seinen 18 Minuten Spielzeit wesentlich. Er holte zwölf Rebounds und erzielte sechs Punkte. Mit einer Plus-16-Bilanz verbuchte er den zweithöchsten Wert im Team. Die Rockets sind in der Western Conference weiter stark unterwegs und belegen Rang 4. Bei den Warriors schied Superstar Stephen Curry (nur 14 Punkte) kurz vor Schluss mit einer Oberschenkel-Verletzung aus. Er dürfte einige Zeit ausfallen.

NBA