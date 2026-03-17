Legende: Clint Capela (r.) im Zweikampf mit Deandre Ayton von den Los Angeles Lakers. AP Photo/David J. Phillip

NBA: Capela mit solider Leistung bei Niederlage

Die Houston Rockets mit Clint Capela haben das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Los Angeles Lakers 92:100 verloren. Der Genfer zeigte mit 9 Punkten und 8 Rebounds in 26 Minuten eine solide Vorstellung. 3 seiner 4 Zweipunktewürfe landeten im Korb, zudem verwandelte er 3 von 5 Freiwürfen. Die Rockets können die Niederlage verkraften: Sie stehen nun bei 41 Siegen und 26 Niederlagen und werden den Einzug in die Playoffs aller Voraussicht nach schaffen. Die Washington Wizards (ohne den verletzten Kyshawn George) unterlagen den Golden State Warriors 117:125, während die L.A. Clippers (ohne den verletzten Yanic Konan Niederhäuser) gegen die San Antonio Spurs 115:119 den Kürzeren zogen.

Liga: Titel

Resultate