Legende: Bester Skorer der Cavaliers Donovan Mitchell. Gregory Shamus/Getty Images

NBA: Pistons im Viertelfinal out

Die Detroit Pistons, die Nummer 1 der Eastern Conference, sind in der NBA in den Playoffs schon in den Viertelfinals gescheitert. Die Cleveland Cavaliers entschieden Spiel 7 der Best-of-7-Serie auswärts gleich mit 125:94 für sich und schafften erstmals seit acht Jahren und der Final-Niederlage gegen die Golden State Warriors den Vorstoss in die Halbfinals. In der abschliessenden Partie übernahmen die Cavaliers schon früh das Zepter; sie lagen nur ganz zu Beginn kurz in Rückstand. Nach der Rückeroberung der Führung bauten sie den resultatmässigen Vorteil stetig aus. Bei Halbzeit lagen sie mit 64:47 voran, danach distanzierten sie die Pistons um bis zu 35 Punkte. Halbfinal-Gegner der Cavaliers sind die New York Knicks.

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