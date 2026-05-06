NHL: Colorado geht 2:0 in Führung

Die Colorado Avalanche haben gegen die Minnesota Wild auch das 2. Spiel der Viertelfinals gewonnen und bleiben in den Playoffs damit weiter ungeschlagen. Zuhause gelang Colorado ein klarer 5:2-Sieg. Als bester Spieler der Partie wurde Nathan MacKinnon ausgezeichnet. Der Kanadier war bei den ersten zwei Toren für den Gastgeber jeweils einer der Assistgeber, zum zwischenzeitlichen 4:1 im letzten Drittel traf er selbst. Die 1. Partie zwischen Colorado und Minnesota war mit 9:6 ausgegangen.

NBA: Oklahoma und Detroit legen vor

Wie Colorado in der NHL läuft es auch Oklahoma in der NBA in den Playoffs bislang wie geschmiert. Die City Thunder starteten mit einem 108:90-Heimsieg gegen die Los Angeles Lakers optimal in den Viertelfinal. Für den Titelverteidiger war es der 5. Sieg im 5. Playoff-Spiel. Bester Werfer bei «OKC» war Chet Holmgren mit einem Double-Double aus 24 Punkten und 12 Rebounds. Erfolgreichster Schütze der Partie war der 41-jährige LeBron James mit 27 Zählern. Im Osten gingen die Detroit Pistons, das beste Team der Eastern Conference, dank eines 111:101 gegen die Cleveland Cavaliers 1:0 in Führung.

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