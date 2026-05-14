Legende: Jubel bei den «Avs» Colorado steht im Playoff-Halbfinal. Timothy Hurst/MediaNewhes Group/T Denver Post via Getty Images

NHL: Colorado marschiert weiter

Die Colorado Avalanche stehen nach einem dramatischen 4:3-Heimsieg n.V. gegen die Minnesota Wild im Halbfinal der NHL-Playoffs. Trotz eines frühen 0:3-Rückstands drehte Colorado die Partie im Western-Conference-Halbfinal (NHL-Viertelfinal) in extremis: Bis zur 56. Minute lagen die Avalanche mit 1:3 im Hintertreffen, ehe Jack Drury und Nathan MacKinnon ihr Team in die Verlängerung retteten. Dort avancierte Brett Kulak zum Matchwinner. Dank des Erfolgs zieht das Team aus Denver mit 4:1 Siegen in die Runde der letzten Vier ein – erstmals seit dem Stanley-Cup-Triumph 2022.

NBA: Cleveland legt vor

In der NBA sind die Cleveland Cavaliers nach einem 117:113-Sieg n.V. gegen Detroit in der Serie mit 3:2 in Führung gegangen. James Harden (30 Punkte) und Donovan Mitchell (21) bescherten den «Cavs» den ersten Auswärtssieg der diesjährigen Playoffs. Trotz 39 Punkten von Pistons-Star Cade Cunningham sicherte sich Cleveland den Erfolg in der Verlängerung an der Freiwurflinie. Machen die Cavaliers am Freitag in Spiel 6 zu Hause den Sack zu, treffen sie in den Eastern Conference Finals auf die New York Knicks.

Resultate