Legende: Zum vierten Mal in Serie siegreich Die Dallas Stars (Archiv-Bild). IMAGO / Imagn Images

NHL: Dallas fertigt Ottawa ab

In der Nacht auf Montag Schweizer Zeit stand in der NHL nur ein Schweizer auf dem Eis. Lian Bichsel gewann mit den Dallas Stars souverän mit 6:1 gegen die Ottawa Senators. Während das erste Drittel torlos endete, setzten sich die Stars bereits im Mitteldrittel mit 3:1 ab. Spätestens als der Kanadier Wyatt Johnston fünf Minuten vor Schluss seinen dritten Treffer des Abends erzielte, und auf den 6:1-Endstand stellte, war die Partie entschieden. Bichsel blieb beim vierten Sieg in Serie seiner Mannschaft ohne Skorerpunkt.

NBA: Rockets mit dem nächsten Sieg

Die Houston Rockets mit Clint Capela haben den nächsten Sieg in der NBA gefeiert. Am Sonntagabend Ortszeit setzte sich die Mannschaft mit 129:101 gegen Utah Jazz durch. Der Romand stand zwar nicht in der Startformation, spielte insgesamt aber trotzdem während rund 14 Minuten. Dabei gelangen dem 31-Jährigen drei Rebounds und sechs Punkte. Bereits in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit werden die beiden Teams in Salt Lake City erneut aufeinandertreffen.

