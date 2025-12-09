Legende: Sucht Hilfe von oben Saquon Barkley. Brooke Sutton/Getty Image

NFL: Chargers schlagen Eagles

Für Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles um den strauchelnden Jalen Hurts will die Niederlagenserie in der NFL kein Ende nehmen. Der Titelverteidiger zog auch bei den Los Angeles Chargers den Kürzeren, im Monday Night Game setzte es ein 19:22 nach Verlängerung. Für Philadelphia war es bereits die 3. Pleite in Serie, dennoch steht das Team um Quarterback Hurts in der NFC East mit einer 8:5-Bilanz an der Spitze. Chargers-Kicker Cameron Dicker sorgte 8 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit durch ein Field Goal aus 43 Yards für die Overtime, wenig später mit einem Treffer aus 54 Yards für den Endstand.

NBA: 207. Triple-Double für Westbrook

Mit dem 207. Triple-Double seiner Karriere hat Russell Westbrook seine Position als Nummer eins der NBA-Geschichte zwar gefestigt, mit den Sacramento Kings aber eine weitere Niederlage kassiert. Das Team aus der kalifornischen Hauptstadt verlor bei Vizemeister Indiana Pacers 105:116. Westbrook gelangen 24 Punkte, 14 Assists und 12 Rebounds, der 37-Jährige führt die Bestenliste vor dem legendären «The Big O» Oscar Robertson (181) und Nikola Jokic von den Denver Nuggets (175) an.

