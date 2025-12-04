Legende: Stand 18 Minuten auf dem Eis Devils-Captain Nico Hischier. imago images/Ed Mulholland

NHL: Schweizer punkt- und sieglos

Die Schweizer NHL-Spieler haben einen Abend zum Vergessen erlebt. Keiner siegte, keiner skorte. Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterlagen zu Hause den Dallas Stars mit 0:3 – dies trotz 30:28 Torschüssen. Es war für die Devils die dritte Niederlage in Serie. Bei Dallas fehlte Lian Bichsel verletzt. Nino Niederreiter kassierte mit Winnipeg die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien (2:3 n.P.). Eine Kanterniederlage setzte es für Philipp Kurashev mit den San Jose Sharks ab. Die Kalifornier verloren zu Hause gegen die Washington Capitals 1:7. Altmeister Alex Owetschkin erzielte zwei Treffer.

Resultate

NBA: Siege für Capela und Niederhäuser

Die Houston Rockets haben in der NBA den 9. Sieg in den letzten 12 Spielen gefeiert. Das Team mit dem Genfer Clint Capela gewann zu Hause gegen die Sacramento Kings 121:95. Capela kam 9:28 Minuten zum Einsatz und verbuchte 4 Punkte sowie 6 Rebounds. Auch die Los Angeles Clippers siegten. Beim 112:95 gegen die Atlanta Hawks verzeichnete der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser trotz nur 2:36 Minuten Spielzeit immerhin 2 Rebounds.

Resultate