Legende: Blieb gegen Minnesota ohne Punkte Clint Capela (l.) Keystone / AP Photo / Eric Gay /Archiv

NBA: Capela verliert mit den Rockets

Die Houston Rockets mit Clint Capela haben in der NBA die zweite Niederlage in Folge bezogen. Gegen die Minnesota Timberwolves resultierte ein 108:110 nach Verlängerung. Die Rockets lagen praktisch während der gesamten regulären Spielzeit im Hintertreffen, konnten den Rückstand gegen Ende des vierten Viertels jedoch minimieren und retteten sich schliesslich in die Verlängerung. Die Gäste führten zeitweise mit 13 Punkten Vorsprung, mussten sich am Ende aber wegen eines 15-Punkte-Laufs der Timberwolves doch noch knapp geschlagen geben. Capela kam in knapp zehn Minuten Einsatzzeit auf vier Rebounds. Punkte erzielte er keine. Die Washington Wizards feierten ohne den nach wie vor verletzten Kyshawn George den ersten Sieg nach zuvor 16 Niederlagen am Stück. Gegen die Utah Jazz gab es einen 133:110-Erfolg.

Resultate