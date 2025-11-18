Legende: 40-Jähriger gegen 29-Jähriger Alexander Owetschkin hält Kevin Fiala auf Trab. Keystone/AP/Nick Wass

NHL: Fiala mit Assist und Niederlage

Kevin Fiala hat mit den Los Angeles Kings auswärts gegen die Washington Capitals mit 1:2 verloren. Beim Anschlusstreffer von Anze Kopitar (34.) war der Ostschweizer zwar als einer der Assistgeber beteiligt, doch es blieb das einzige Goal der Partie für die Kings. Zuvor hatten Matt Roy und Alexander Owetschkin für die Capitals getroffen, der 40-jährige Russe zum 903. Mal in der NHL. Damit endete die Siegesserie von Los Angeles nach vier Spielen. Dies auch deshalb, weil Washingtons amerikanischer Goalie Charlie Lindgren 30 Schüsse parierte.

NBA: Niederhäuser auf der Bank

Die Los Angeles Clippers haben in der NBA gegen die Philadelphia 76ers mit 108:110 verloren. Für das Team von Yanic Konan Niederhäuser ist es die 10. Niederlage in dieser Saison. Dabei lagen die Clippers bis zum letzten Viertel noch souverän mit 10 Punkten in Führung. Ein Lauf der 76ers zum Ende der Partie besiegelte die Niederlage der Clippers schliesslich. Der Freiburger Rookie Niederhäuser stand zwar im Kader der Clippers, kam aber zum 6. Mal in Folge nicht zum Einsatz.

