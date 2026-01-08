Legende: Mit den Rockets knapper Verlierer Clint Capela (r.). Keystone / AP Photo / Craig Mitchelldyer

NBA: Capela und Niederhäuser mit Niederlagen

Die Houston Rockets mit Clint Capela haben in der NBA gegen die Portland Trail Blazers 102:103 verloren. Capelas Ausbeute bei der knappen Auswärtsniederlage war bescheiden. Der Genfer brachte es bei einer Einsatzzeit von gut zwölf Minuten lediglich auf zwei Punkte und drei Rebounds. Zu den Verlierern des Abends zählten auch die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser. Das Team mit dem Freiburger Rookie musste sich den zuvor während vier Spielen sieglosen New York Knicks auswärts 111:123 geschlagen geben. Niederhäuser stand nur gut eineinhalb Minuten auf dem Parkett und verbuchte einen Punkt und zwei Rebounds.

NBA: Young wird Georges Teamkollege

Bei Washington bahnt sich ein spektakulärer Transfer an. Von Atlanta stösst der vierfache All-Star Trae Young zu den Wizards. Das Team um den Schweizer Kyshawn George lässt im Gegenzug CJ McCollum und Corey Kispert zu den Hawks ziehen. Der 27-jährige Young war 2018 im NBA-Draft an fünfter Stelle von den Mavericks gezogen, aber umgehend nach Atlanta transferiert worden – im Tausch mit Luka Doncic.

NBA