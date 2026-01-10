Legende: Zug zum Korb Kyshawn George im Spiel gegen New Orleans. Keystone/JOHN MCDONNELL

NBA: Schweizer Trio mit (Kurz-)Einsätzen

In der NBA sind sämtliche drei Schweizer in der Nacht auf Samstag im Einsatz gestanden. Während Clint Capela (0 Punkte in 11:03 Minuten beim 105:111 von Houston gegen Portland) und Yanic Konan Niederhäuser (0 Punkte in 2:26 Minuten beim 121:105 der L.A. Clippers gegen Brooklyn) nur zu Kurzeinsätzen kamen, war dies bei Kyshawn George anders. Der Walliser gab beim 107:128 seiner Washington Wizards gegen die New Orleans Pelicans nach zweiwöchiger Verletzungspause sein Comeback. George stand beim Heimteam in der «Starting-Five» und kam auf 23:38 Minuten Einsatzzeit. Dabei gelangen dem Small Forward 15 Punkte und 5 Rebounds. Mehr Zähler als George erreichte kein Spieler der Wizards.

NHL: Niederreiter besiegt Fiala

Mit einem 5:1-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings haben die Winnipeg Jets eine Serie von 11 Partien ohne Sieg beendet. Nino Niederreiter liess sich beim Erfolg der Kanadier in der 2. Minute beim Treffer zum 1:0 einen Assist gutschreiben. Es war der 100. Skorerpunkt des Churers, seit er bei den Jets spielt. Kevin Fiala kam bei den Gästen trotz über 20 Minuten Einsatzzeit und vier Torschüssen zu keinem Erfolgserlebnis.

Resultate