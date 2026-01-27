Legende: Blüht in seinem zweiten Jahr in der NBA richtig auf Kyshawn George. Reuters/Matthew Smith

NBA: George und Niederhäuser sind «Rising Stars»

Gleich zwei Schweizer haben die Ehre, am All-Star-Weekend der NBA teilzunehmen, das vom 13. bis 15. Februar in Los Angeles stattfindet. Kyshawn George und Yanic Konan Niederhäuser wurden für das «Rising Stars»-Turnier ausgewählt, bei dem die besten Nachwuchstalente gegeneinander antreten. Der 22-jährige George gehört zu den Spielern im zweiten Jahr («Sophomores»), die für dieses Turnier ausgewählt wurden. Der «Rookie» Niederhäuser, ebenfalls 22-jährig, vertritt die G-League, die Vorstufe der NBA.

NHL: Moser skort und siegt

In der Nacht auf Dienstag stand lediglich ein Schweizer im Einsatz. Janis Moser gewann mit den Tampa Bay Lightning 2:0 gegen die Utah Mammoth. Janis Moser war einer der Assistgeber beim Treffer zum 2:0 durch Anthony Cirelli in Überzahl, weniger als eine Minute vor Schluss. Mann des Spiels bei Tampa Bay war aber Goalie Andrei Wassilewski, der alle 28 Schüsse auf seinen Kasten entschärfte.

Die Partie zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines «heftigen Wintereinbruchs» in Columbus verschoben, das Spiel wird am 9. März nachgeholt.

