Legende: Beteiligt sich an der Defensivarbeit Kyshawn George (mit der Nr. 18). Keystone / AP Photo / Nick Wass

NBA: George und Niederhäuser jubeln

Die Washington Wizards mit Kyshawn George haben in der NBA das Duell der Schlusslichter gewonnen. Die Mannschaft aus der Hauptstadt bezwang die Sacramento Kings zuhause 116:112. Der Walliser George blieb mit sechs Punkten und einem Rebound für einmal blass. Die Los Angeles Clippers bezwangen die Phoenix Suns auswärts 117:93 und kamen im vierten Duell in der laufenden Saison mit dem Kontrahenten aus Arizona zum dritten Erfolg. Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser kam bei den Kaliforniern zu einem weiteren Kurzeinsatz. In den knapp drei Minuten warf er drei Punkte. Dazu gelang ihm ein Rebound.

