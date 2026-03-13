Legende: Wasserparty So feiern die Thunder-Teamkameraden den Rekord von Gilgeous-Alexander. AP Photo/Nate Billings

NBA: Gilgeous-Alexander knackt 63-jährigen Rekord

Basketball-Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat in der NBA eine historische Bestmarke erreicht. Der Kanadier verbuchte beim 104:102-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics 35 Punkte und kommt nun auf 127 Spiele in Folge mit mindestens 20 Zählern. Damit übertraf er den 63 Jahre alten Rekord der NBA-Legende Wilt Chamberlain.

Concacaf Champions Cup: Freis Seattle legt vor

Die Seattle Sounders haben beim Concacaf Champions Cup die Weichen auf Viertelfinal-Einzug gestellt. Das Team um den Schweizer Goalie Stefan Frei setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Vancouver Whitecaps mit Bayern-Legende Thomas Müller auswärts mit 3:0 durch. Paul Arriola (45./58.) und Paul Rothrock (70.) erzielten die Tore. Das Rückspiel steigt am 19. März in Seattle.

