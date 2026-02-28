Legende: Im Mitteldrittel kassierte er 3 Gegentore Akira Schmid. Keystone/Nick Wass

NHL: Golden Knights verlieren mit Schmid im Tor

Die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Akira Schmid im Tor haben in der Nacht auf Samstag das Auswärtsspiel gegen die Washington Capitals mit 2:3 verloren. Für Schmid war es der erste Einsatz in der NHL, nachdem er zuletzt in Mailand dem Schweizer Olympia-Team angehört hatte. Der 25-jährige Emmentaler parierte 27 Schüsse auf sein Tor und kassierte die drei Gegentore allesamt im Mitteldrittel. Trotz einer Aufholjagd im Schlussabschnitt gingen die Golden Knights nach zuvor drei Siegen in Serie wieder einmal als Verlierer vom Eis. In der Pacific Division belegen sie aber weiterhin Platz 1 und sind damit auf Playoff-Kurs.

Resultate