Legende: Die Scheibe ist drin Vegas-Stürmer Pavel Dorofeyev freut's. AP Photo/David Zalubowski

NHL: Wieder ein Auswärtssieg für Vegas

Die Vegas Golden Knights haben auch Spiel zwei der Finalserie der Western Conference gewonnen. Der Stanley-Cup-Sieger von 2023 siegte bei Titelfavorit Colorado Avalanche mit 3:1 und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung. Massgeblichen Anteil am wertvollen Auswärtssieg hatte Iwan Barbaschew mit zwei Toren. Vegas drehte die Partie dabei durch drei Treffer im dritten Drittel. Bei den Golden Knights war Goalie Akira Schmid erneut überzählig. Spiel drei steigt in der Nacht auf Montag im US-Bundesstaat Nevada.

NBA: OKC stellt auf 2:1

Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander ist Oklahoma City Thunder mit einem wichtigen Auswärtssieg in den Conference Finals im Westen in Führung gegangen. Der MVP der NBA steuerte 26 Punkte und zwölf Assists zum 123:108-Erfolg bei den San Antonio Spurs bei. In der Best-of-seven-Serie stellte Titelverteidiger OKC durch den zweiten Sieg in Folge auf 2:1. Spurs-Topstar Victor Wembanyama konnte die Heimniederlage trotz 26 Punkten nicht abwenden. Spiel vier der Serie findet am Sonntag (Ortszeit) erneut in San Antonio statt.

Resultate