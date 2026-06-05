Legende: Schafft sie den Cut? Chiara Tamburlini. Imago/Newscom World (Archiv)

Golf: Tamburlini mit 71er-Runde

Die St. Galler Golferin Chiara Tamburlini ist mit einer soliden Par-Runde in die US Open Championship, das zweite Major des Jahres, gestartet. Die 26-Jährige benötigte auf dem Kurs in Pacific Palisades (Kalifornien) 71 Schläge und belegt damit unter den 156 Teilnehmerinnen den 29. Zwischenrang, fünf Schläge hinter Leaderin Jennifer Kupcho (USA). Tamburlini begann mit Bogeys an den Löchern 2 und 3, hatte danach mit drei Birdies eine sehr gute Phase, ehe sie bis zuletzt wieder einen Schlag einbüsste.

MLB: Judge wochenlang out

Die New York Yankees müssen in der Major League Baseball wochenlang auf Star-Spieler Aaron Judge verzichten. Der 34-jährige Outfielder zog sich eine Stressfraktur einer Rippe zu. Der dreifache MVP in der American League soll nach Klub-Angaben in vier bis sechs Wochen erneut untersucht werden. Die Yankees liegen nach einem knappen Drittel der Regular Season auf einem Playoff-Platz.