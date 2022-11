Legende: Abklatschen nach dem 3. Sieg Die Houston Astros. imago images/USA TODAY Network

MLB: Houston erarbeitet sich Matchball

Die Houston Astros greifen in der World Series der Major League Baseball (MLB) nach ihrem 2. Titel. Der Champion von 2017 gewann das 5. Spiel gegen die Philadelphia Phillies mit 3:2 und ging damit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung. Bereits in der Nacht auf Sonntag könnten die Astros die Meisterschaft vor heimischer Kulisse perfekt machen, ein mögliches 7. Spiel fände einen Tag später ebenfalls in Houston statt.

NBA: Nets suspendieren Irving

Basketball-Star Kyrie Irving ist nach dem Antisemitismus-Skandal um seine Person von den Brooklyn Nets für mindestens 5 NBA-Spiele suspendiert worden. Der Klub sei «bestürzt» über die Haltung seines Spielers, der sich am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Medientermin wiederholt weigerte, sich klar von Antisemitismus zu distanzieren. Irving hatte zwar angekündigt, 500'000 Dollar an eine Organisation zu spenden, die sich gegen Hass in der Gesellschaft einsetzt. Eine Entschuldigung ging ihm aber nicht über die Lippen. Irving, siebenfacher NBA-Allstar, hatte in den sozialen Medien einen Link zu einem Film gepostet, dessen Inhalt als antisemitisch gilt.