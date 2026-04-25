Legende: Gefeierter Mann beim Sieger Lakers-Star LeBron James. IMAGO / Icon Sportswire

NBA: Rockets 0:3 zurück

Die Houston Rockets stehen vor dem Playoff-Aus. Nach der 108:112-Niederlage in der Verlängerung liegt das Team mit dem Genfer Clint Capela in der Serie gegen die Los Angeles Lakers 0:3 zurück. Der gefeierte Mann bei den Gästen aus Kalifornien war LeBron James. Er erzielte 29 Punkte, darunter einen Dreipunktewurf, mit dem er 13 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Partie ausglich. James stand mehr als 45 Minuten auf dem Feld. Der 41-Jährige erklärte danach, dass er angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle der Topskorer Luka Doncic und Austin Reaves keine andere Wahl habe, als alles zu geben. Capela (je zwei Punkte und Rebounds) musste sich mit 3:40 Einsatzminuten begnügen.

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