NHL: Hurricanes gewinnen Spiel drei bei Canadiens

Die Carolina Hurricanes haben in der NHL im Kampf um den Einzug in den Final um den Stanley Cup den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Carolina setzte sich im dritten Spiel des Playoff-Halbfinals mit 3:2 nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens durch und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:1. Das vierte Duell findet in der Nacht auf Donnerstag wieder in Kanada statt. Matchwinner für die Hurricanes war der Russe Andrei Swetschnikow, der in der 15. Minute der Verlängerung den Siegtreffer erzielte.

NBA: New York Knicks erster Finalist

Die New York Knicks haben in den Playoff-Halbfinals das vierte Spiel gegen die Cleveland Cavaliers mit 130:93 gewonnen und sich erstmals seit 1999 für den NBA-Playoff-Final qualifiziert. Die Knicks, die in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit bis zu 45 Punkte Vorsprung auf die Gastgeber hatten, lagen nach jedem Viertel in Führung. Bester Werfer auf Seiten der New Yorker war Karl-Anthony Towns, der für 19 Punkte sorgte. Mehr erzielte einzig Donovan Mitchell, dem für die Cavaliers 31 Punkte gelangen.

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