Legende: Hat das Nachsehen Nico Hischier (hinten) gegen Rasmus Sandin. Reuters/Imagn Images/Amber Searls

NHL: Devils kassieren kapitale Niederlage

Nach zuletzt drei Siegen haben die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in der NHL bei den Washington Capitals eine 1:2-Niederlage kassiert. Ein Treffer von Ryan Leonard (10.) und ein «Empty-Netter» von Aliaksei Protas (59.) brachten die Entscheidung. Jesper Bratt konnte 43 Sekunden vor Schluss nur noch verkürzen. Mit der Pleite gegen einen direkten Konkurrenten in der Metropolitan Division sind die Playoff-Chancen der Devils auf ein Minimum gesunken. Derweil stehen die Colorado Avalanche (4:1 in Chicago) als erstes Team definitiv in den Playoffs.

NBA: Rockets bezwingen Hawks

Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela haben in der NBA einen 117:95-Heimsieg gegen die Atlanta Hawks gefeiert. Damit beendeten die Texaner die Serie der Gäste, die zuletzt 11 Siege in Folge eingefahren hatten. Capela kam auf 14 Minuten Spielzeit und erzielte 3 Punkte sowie 5 Rebounds. Mit 25 Punkten und 6 Assists war Houstons Kevin Durant der Mann des Spiels.

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