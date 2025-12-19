NHL: Kings gewinnen wieder

Kevin Fiala hat mit den Los Angeles Kings das Schweizer Duell gegen die Tampa Bay Lightning und Janis Moser gewonnen. Die Kings setzten sich 2:1 durch, beiden Schweizern gelangen dabei keine Skorerpunkte. Für den Sieg der Kings sorgte Adrian Kempe, der einen 0:1-Rückstand mit 2 Treffern im 2. Drittel zu Gunsten der Kalifornier drehte. Während es für Tampa Bay die 3. Niederlage in Folge war, beendeten die Kings ihre Niederlagenserie, die sich über 4 Spiele hinzog. Ebenfalls im Einsatz stand Pius Suter. Mit den St. Louis Blues musste er sich den New York Rangers in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

Legende: Augen auf den Gegner, den Puck unter Kontrolle Kevin Fiala (links). Keystone/AP/CHRIS O'MEARA

NBA: George verliert mit Wizards klar

In der NBA hat Kyshawn George mit den Washington Wizards gegen die San Antonio Spurs mit 94:119 verloren. Einzig im 2. Viertel konnten die Wizards mit dem überlegenen Gegner mithalten. George gelangen 6 Rebounds und 11 Punkte. Weniger deutlich war die Niederlage, die Clint Capela mit den Houston Rockets erlebte. Erst in der Verlängerung mussten sich die Rockets den New Orleans Pelicans mit 128:133 geschlagen geben. Capela wurde während nur 7 Minuten eingesetzt, dabei gelangen ihm 3 Punkte und 3 Rebounds.

