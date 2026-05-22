Legende: Oft im Hintergrund, jetzt Mann des Spiels New Yorks Josh Hart. Reuters/Imagn Images/Vincent Carchietta

NBA: Hart führt New York Knicks zum Sieg

Die New York Knicks sind auf bestem Weg, erstmals seit 1999 wieder in die NBA-Finals vorzustossen. Gegen die Cleveland Cavaliers gewannen sie auch das 2. Heimspiel (109:93) und führen in der Best-of-7-Serie 2:0. Mit einem 18:0-Lauf im 3. Viertel zogen sie auf 71:52 davon. Bester Knicks-Werfer im Madison Square Garden war Josh Hart mit 26 Punkten. Zudem liess er sich 7 Assists und 4 Rebounds notieren.

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Motorsport: Busch stirbt mit 41

Nascar-Star Kyle Busch ist im Alter von erst 41 Jahren verstorben. Der zweifache Cup-Series-Champion und einer der grössten Rennfahrer aller Zeiten in diesem Sport, der sich gerade in seiner 22. Saison in der höchsten Nascar-Division befand, war am Donnerstag wegen einer nicht näher bezeichneten, jedoch «schweren Erkrankung» ins Spital eingeliefert worden und starb dort wenig später. In den drei nationalen Nascar-Serien feierte Busch insgesamt 234 Siege – so viele wie kein anderer Rennfahrer.

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