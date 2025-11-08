Legende: Liess sich einen Assist gutschreiben Philipp Kurashev. IMAGO / Imagn Images

NHL: Nächster Skorerpunkt für Kurashev

Im Schweizer Duell zwischen den Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und den San Jose Sharks mit Philipp Kurashev haben die Sharks einen knappen 2:1-Sieg gefeiert. In der einzigen Partie mit Schweizer Beteiligung in der Nacht auf Samstag gingen die Jets im ersten Drittel in Führung, Niederreiter zeichnete sich dabei als Assistgeber aus. Nur knapp eine Minute später gelang den Sharks aber bereits der Ausgleich. Es folgte ein torloses Mitteldrittel, ehe Will Smith für die Sharks per Backhand-Schuss auf 2:1 stellte. Kurashev war als einer der Assistgeber am Siegtor beteiligt.

NBA: Rockets verlieren wieder

In der NBA hat die Erfolgsserie der Houston Rockets ein Ende gefunden. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela verlor nach fünf Siegen in Folge gegen die San Antonio Spurs mit 110:121. Entscheidend war dabei das letzte Viertel, das die Spurs mit vier Punkten Vorsprung begannen und mit elf Punkten mehr als die Rockets beendeten. Capela spielte während rund sechs Minuten, punktete dabei aber nicht. Die Washington Wizards verloren in Abwesenheit von Kyshawn George (krank) gegen die Cleveland Cavaliers 114:148.

Resultate