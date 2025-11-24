Legende: Der Sieg ist im Trockenen Philipp Kurashev gratuliert Goalie Jaroslaw Askarow. Keystone/Jeff Chiu

NHL: Heimsieg für Sharks

Die San Jose Sharks haben ihre Heimspiel-Serie in der NHL mit einem Sieg beendet. Die Mannschaft mit dem Schweizer Philipp Kurashev bezwang die Boston Bruins 3:1. Mit dem Erfolg gegen die Bruins reagierten die Sharks umgehend auf das 2:3 tags zuvor gegen die Ottawa Senators und kamen in der 4. Partie vor heimischem Publikum hintereinander zum 3. Sieg. Der Berner Kurashev war an keinem der 3 Treffer beteiligt. Ganz anders der kanadische Jungstar Macklin Celebrini (1 Tor und 1 Assist), der nun bereits 14 Treffer erzielt und 20 Tore vorbereitet hat. Die Winnipeg Jets unterlagen zu Hause den Minnesota Wild mit 0:3. Jets-Stürmer Nino Niederreiter kam gegen seinen Ex-Klub auf 16:01 Minuten Eiszeit und 2 Torschüsse.

NBA: Nächste Niederlage für Clippers

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser haben eine weitere Niederlage kassiert. Das Team aus Kalifornien verlor bei den Cleveland Cavaliers 105:120. Niederhäuser kam im 6. Auswärtsspiel der Clippers hintereinander zu einem weiteren Kurzeinsatz. Der Freiburger stand 3:32 Minuten auf dem Parkett, ihm gelangen dabei 3 Rebounds. Mit seinem einzigen Wurfversuch scheiterte Niederhäuser.

