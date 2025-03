Legende: Ein Puck als Souvenir für einen eindrücklichen Meilenstein Nathan MacKinnon. Getty Images/Michael Martin

NHL: MacKinnon erreicht Marke von 1000 Skorerpunkten

Beim 3:0-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks hat Nathan MacKinnon einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Stürmer der Colorado Avalanche knackte dank dem Assist zum 1:0 die magische Marke von 1000 NHL-Skorerpunkten. MacKinnon avancierte zum exakt 100. Spieler, dem dieses Kunststück gelang. Später im Spiel glückte dem Kanadier auch noch der 1001. Skorerpunkt, ebenfalls eine Vorlage. Der Schweizer Stürmer Philipp Kurashev war bei Chicago überzählig.

NBA: Atlanta mit 3. Sieg in Serie

Trotz des Ausfalls des an einer Wadenverletzung leidenden Trae Young haben die Atlanta Hawks in der NBA zum 3. Mal hintereinander gewonnen. Der Genfer Clint Capela steuerte vier Punkte und neun Rebounds zum 132:123-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers bei. Für den Walliser Kyshawn George setzte es mit Washington im 63. Spiel der Saison die 50. Niederlage ab. Die Wizards unterlagen bei den Toronto Raptors 104:119. Der 20-jährige George verzeichnete 13 Punkte. Toronto gelangen 73 Rebounds, so viele wie noch keinem Team zuvor in der NBA in der laufenden Meisterschaft.