NHL: Las Vegas siegt in Anaheim

Die Vegas Golden Knights haben in den Playoff-Viertelfinals gegen die Anaheim Ducks wieder vorgelegt. Das Team des überzähligen Goalies Akira Schmid gewann die dritte Partie der Best-of-7-Serie auswärts gleich mit 6:2. Mitch Marner entschied das Spiel quasi im Alleingang. Der Kanadier bereitete zunächst das 2:0 in Unterzahl vor, ehe er selbst drei Treffer zum vorentscheidenden 5:0 beisteuerte. Die Montreal Canadiens glichen die Serie gegen die Buffalo Sabres dank eines 5:1-Auswärtserfolgs derweil zum 1:1 aus. Alex Newhook traf für die Kanadier doppelt.

Legende: War glänzend aufgelegt Mitch Marner (rechts). Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

PWHL: Boston Fleet in Rücklage

Die Boston Fleet haben in den Playoff-Halbfinals der Professional Women's Hockey League die zweite Niederlage kassiert. Das Team mit der Schweizer Stürmerin Alina Müller verlor das 3. Spiel der Best-of-5-Serie bei den Ottawa Charge mit 1:2. Der Siegtreffer der Kanadierinnen fiel 29 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit. Damit steht Boston mit dem Rücken zur Wand: Mit einem weiteren Heimsieg am Sonntag kann Ottawa den Finaleinzug perfekt machen.

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