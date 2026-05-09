NHL: Las Vegas siegt in Anaheim

Die Vegas Golden Knights haben in den Playoff-Viertelfinals gegen die Anaheim Ducks wieder vorgelegt. Das Team des überzähligen Goalies Akira Schmid gewann die dritte Partie der Best-of-7-Serie auswärts gleich mit 6:2. Mitch Marner entschied das Spiel quasi im Alleingang. Der Kanadier bereitete zunächst das 2:0 in Unterzahl vor, ehe er selbst drei Treffer zum vorentscheidenden 5:0 beisteuerte. Die Montreal Canadiens glichen die Serie gegen die Buffalo Sabres dank eines 5:1-Auswärtserfolgs derweil zum 1:1 aus. Alex Newhook traf für die Kanadier doppelt.

Legende: War glänzend aufgelegt Mitch Marner (rechts). Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

NBA: San Antonio doppelt nach

Die San Antonio Spurs haben in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Minnesota Timberwolves auf 2:1 gestellt. Dank eines überragenden Victor Wembanyama setzten sich die Spurs auf fremdem Parkett 115:108 durch. Dem Franzosen gelangen 39 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks. Die New York Knicks stehen nach dem dritten Sieg im dritten Spiel gegen die Philadelphia 76ers vor dem Einzug in den Halbfinal. Nach dem 108:94 können sie am Sonntagabend Schweizer Zeit erneut auswärts alles klar machen.

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