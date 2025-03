Legende: Verdient neu so viel, wie keiner vor ihm Josh Allen. Perry Knotts/Getty Images

NFL: 300 Millionen für Allen

Josh Allen hat sich mit den Buffalo Bills auf einen neuen Vertrag geeinigt – und bekommt US-Medien zufolge so viel Geld garantiert wie kein anderer NFL-Profi vor ihm. Nach übereinstimmenden Berichten werden dem zum MVP der vergangenen Saison gewählten Quarterback 250 Millionen US-Dollar garantiert. Insgesamt hat der neue Vertrag des 28-Jährigen demnach ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar und gilt bis 2030. Allen ist wichtigste Spieler der Bills, die er 6 Jahre in Serie in die Playoffs geführt hat. Allerdings hat es das Team mit ihm bislang nicht in den Super Bowl geschafft.

NBA: Lakers müssen auf James verzichten

LeBron James wird den Los Angeles Lakers in der NBA womöglich bis zu zwei Wochen fehlen. Dies berichtete ESPN am Sonntag. Der 40-jährige James, der sich am Samstag bei der 101:111-Niederlage im Prestigeduell bei den Boston Celtics eine Leistenverletzung zugezogen hatte, werde am Montag genauer untersucht.

