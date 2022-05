Legende: Erfolgreich Die Miami Heat und Bam Adebayo sind eine Runde weiter. Keystone/AP Photo/Matt Slocum

NBA: Miami Heat weiter

Die Miami Heat haben ihren Platz im Final der Eastern Conference (Halbfinal der NBA) gebucht. Der Finalist von 2020 gewann das 6. Spiel gegen die Philadelphia 76ers mit ihrem Starcenter Joel Embiid 99:90 und entschied die Serie vorzeitig mit 4:2 für sich. Herausragender Akteur der Heat, die zuvor die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela eliminiert hatten, war Jimmy Butler mit 32 Punkten, Embiid brachte es auf 20 Zähler. Die Dallas Mavericks erzwangen gegen die Phoenix Suns (113:86) derweil ein entscheidendes 7. Spiel.

00:24 Video Butler: «Bedeutet viel, ein Team wie Philadelphia zu schlagen» Aus Sport-Clip vom 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

NFL: Rams eröffnen Saison gegen Bills

Die Super-Bowl-Champions der Los Angeles Rams eröffnen die neue Saison in der National Football League (NFL) mit einem Heimspiel gegen die Buffalo Bills. Die Partie findet am 8. September im SoFi Stadium statt, wie aus dem in der Nacht auf Freitag veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Damit kommt es auch zum direkten Duell zwischen Matthew Stafford (Los Angeles) und Josh Allen (Buffalo). Die Teams der beiden Star-Quarterbacks gehören zum engeren Favoritenkreis. Für Superstar Tom Brady und Tampa Bay startet die neue Spielzeit am 11. September bei den Dallas Cowboys.