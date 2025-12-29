NHL: Lightning mit nächstem Erfolg

Die Tampa Bay Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser feierten mit dem 5:4 n.P. über Montreal ihren 4. Sieg in Serie. Es war ein ärgerlicher Umweg für das Team aus Florida, das im Duell mit dem Divisionsrivalen bis zur 50. Minute 4:1 führte. Den Ausgleich kassierten die Lightning vier Sekunden vor der Schlusssirene, Moser stand dabei auf dem Eis. Im Penaltyschiessen war die Partie dann nach vier Schützen entschieden. Dank des Erfolgs liegen die Lightning nun einen Punkt vor den Canadiens und zwei Zähler hinter Divisionsleader Detroit.

NBA: Niederhäusers nächster Einsatz

Yanic Konan Niederhäuser kam in der NBA zu seinem nächsten Einsatz. Der Rookie erhielt beim 112:99-Sieg der LA Clippers gegen die Detroit Pistons rund 12 Minuten Auslauf. Dabei gelangen dem Schweizer 2 Punkte. Überragender Mann war einmal mehr Kawhi Leonard mit 55 Zählern. Die Washington Wizards feierten mit dem 116:112 über die Memphis Grizzlies einen seltenen Sieg. Kyshawn George fehlte wegen Hüftproblemen.

