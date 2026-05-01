Legende: Beste Spielerin in Game 1 Alina Müller. Getty/ Minas Panagiotakis

PWHL: Boston Fleet siegt dank Müller

Die Boston Fleet sind mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Ottawa Charge in die Playoff-Halbfinals der Professional Women's Hockey League (PWHL) gestartet. Massgeblichen Anteil am Erfolg des Quali-Zweiten aus Massachusetts hatte Alina Müller. Die Schweizer Heldin beim Olympia-Bronzegewinn in Milano Cortina schoss eines der beiden Tore Bostons. In der 38. Minute glich die Zürcherin das Skore mit einem Schuss über die Fanghand von Keeperin Sanni Ahola zum 1:1 aus. 91 Sekunden später markierte Jamie Lee Rattray den «Game-Winner» für die Fleet. Müller, die 7 Torschüsse abgab, wurde nach der Partie zur besten Spielerin gewählt. Spiel 2 der Best-of-5-Serie findet am Samstag erneut in Lowell (Mass.) statt.