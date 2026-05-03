Legende: Musste den Ausgleich in der Serie hinnehmen Alinas Müller (rechts). Imago/Icon Sportswire

PWHL: Boston Fleet verliert 2. Playoffspiel

Die Boston Fleet haben in den Playoff-Halbfinals der Professional Women's Hockey League den Ausgleich zum 1:1 kassiert. Das Team mit der Schweizer Stürmerin Alina Müller verlor das 2. Spiel der Best-of-5-Serie bei den Ottawa Charge mit 1:3. Müller liess sich beim einzigen Treffer Bostons einen Assist gutschreiben. Damit war die Zürcherin bei sämtlichen Playoff-Toren ihres Teams beteiligt (1 Treffer, 2 Assists). Zudem überzeugt die 28-Jährige als erstklassige Bully-Spielerin: In den beiden Partien hat Müller 35 von 51 Bullys gewonnen und kommt damit auf die überragende Quote von 68,6 Prozent.

NBA: Die 76ers erreichen den Viertelfinal

Die Philadelphia 76ers haben in der NBA für eine Überraschung gesorgt: Mit einem 109:100-Auswärtssieg warfen sie die Boston Celtics, das zweitbeste Team der Eastern Conference in der Regular Season, aus den Playoffs. Joel Embiid und Tyrese Maxey führten die Gäste im entscheidenden 7. Spiel der Serie mit 34 respektive 30 Punkten zu diesem kaum für möglich gehaltenen Erfolg. In den Playoff-Viertelfinals treffen die Philadelphia 76ers nun auf die New York Knicks.

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