NHL: Hurricanes rauschen in den Halbfinal

Die Carolina Hurricanes haben ihren Lauf in den NHL-Playoffs fortgesetzt und auch die zweite Serie ohne Niederlage gewonnen. Dank des Treffers von Jackson Blake in der 6. Minute der Overtime setzten sich die «Canes» in Spiel 4 des Viertelfinals auswärts gegen die Philadelphia Flyers 3:2 durch. Carolina ist erst das fünfte Team in der Geschichte der Liga, das mit einer 8:0-Bilanz in die Postseason gestartet ist. Erstmals geschlagen geben mussten sich dagegen die Colorado Avalanche, die bei den Minnesota Wild 1:5 verloren. In der Serie führen sie nun noch mit 2:1.

NBA: Oklahoma weiter souverän

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat auch das siebte Playoff-Spiel klar gewonnen und ist noch einen Sieg vom Einzug in den Conference-Final entfernt. Spiel 3 gegen die Los Angeles Lakers ging mit 131:108 an «OKC». Ajay Mitchell mit 24 und Starspieler Shai Gilgeous-Alexander mit 23 Punkten trugen die Offensive. Deutlich enger ist es in der Viertelfinal-Serie zwischen den Detroit Pistons und den Cleveland Cavaliers. Letztere konnten dank eines 116:109 auf 1:2 verkürzen.

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