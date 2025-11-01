Legende: Laboriert an einer Knöchelverletzung Yanic Konan Niederhäuser. Keystone/Kyusung Gong

NBA: Clippers gewinnen ohne Niederhäuser

Die Los Angeles Clippers haben ohne den am Knöchel verletzten Schweizer Yanic Konan Niederhäuser gegen das NBA-Schlusslicht New Orleans Pelicans 126:124 gewonnen. Der junge Freiburger erhielt kein Aufgebot für das Spiel in der Nacht zum Samstag. Wann und wie schwer sich Niederhäuser am Knöchel verletzt hat, ist nicht bekannt. Der Schweizer gehört nicht zum Stammkader der Clippers. Bislang hat der 22-Jährige in drei Partien mitgespielt und dabei durchschnittlich etwas mehr als vier Minuten auf dem Parkett gestanden.

NHL: Schmid bei Vegas-Pleite nur Ersatz

Die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Goalie Akira Schmid auf der Ersatzbank haben in der Nacht auf Samstag das Heimspiel gegen Colorado Avalanche 2:4 verloren. Schmids Torhüter-Kollege Carl Lindbom konnte nicht Werbung in eigener Sache machen. Beim zweiten Einsatz der Saison betrug die Fangquote des Schweden bloss 88 Prozent. Die Golden Knights gingen im 11. Spiel der Regular Season erst zum zweiten Mal ohne einen einzigen Punkt vom Eis. Lindbom ist hinter dem verletzten Kanadier Adin Hill und Schmid die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie der Knights.