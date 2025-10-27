Legende: Steuerte 6 Punkte bei Kyshawn George von den Washington Wizards. Getty Images/Patrick McDermott

NBA: George bei Niederlage zurückhaltend

Für die Washington Wizards mit Kyshawn George hat es gegen die Charlotte Hornets eine 113:139-Niederlage abgesetzt. Nachdem der Walliser am Freitag noch mit 34 Punkten geglänzt hatte und eine wichtige Rolle beim Sieg gegen Dallas trug, gelangen ihm in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit nur 6 Punkte. George spielte im ersten Heimspiel der Wizards während insgesamt rund 25 Minuten. Bei Spielhälfte hatte das Heimteam noch 62:51 geführt. Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser im Kader feierten derweil einen Sieg gegen die Portland Trail Blazers. Beim 114:107-Erfolg kam der Freiburger erstmals nicht zum Einsatz.

