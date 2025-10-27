 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus den US Sports Niederlage für George, kein Einsatz für Niederhäuser

27.10.2025, 07:39

Teilen
Kyshawn George von den Washington Wizards.
Legende: Steuerte 6 Punkte bei Kyshawn George von den Washington Wizards. Getty Images/Patrick McDermott

NBA: George bei Niederlage zurückhaltend

Für die Washington Wizards mit Kyshawn George hat es gegen die Charlotte Hornets eine 113:139-Niederlage abgesetzt. Nachdem der Walliser am Freitag noch mit 34 Punkten geglänzt hatte und eine wichtige Rolle beim Sieg gegen Dallas trug, gelangen ihm in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit nur 6 Punkte. George spielte im ersten Heimspiel der Wizards während insgesamt rund 25 Minuten. Bei Spielhälfte hatte das Heimteam noch 62:51 geführt. Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser im Kader feierten derweil einen Sieg gegen die Portland Trail Blazers. Beim 114:107-Erfolg kam der Freiburger erstmals nicht zum Einsatz.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)