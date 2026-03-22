Legende: Welche Rekorde hat er noch nicht gebrochen? LeBron James. Imago/Zuma Press Wire

NBA: James mit 1612. NBA-Spiel

LeBron James hat seiner ruhmreichen Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der 41-Jährige absolvierte beim 105:104-Erfolg seiner Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic sein 1612. NBA-Spiel und ist damit alleiniger Allzeit-Leader. Bisher teilte er sich die Marke mit Robert Parish, der von 1977 bis 1997 aktiv war. Auch Kevin Durant erreichte einen Meilenstein: Der Forward der Houston Rockets warf beim 123:122 gegen Miami 27 Punkte und überholte mit 32'294 Zählern in der «ewigen Rangliste» Michael Jordan, der auf Rang 6 abrutschte.

MLS: Siege für Bürki und Haile-Selassie

Roman Bürki hat mit St. Louis City in der Major League Soccer im 5. Spiel den 1. Saisonsieg eingefahren. Das Team aus Missouri schlug New England mit 3:1. Ex-Nati-Hüter Bürki war beim Gegentor von Ilay Feingold chancenlos. Einen 2:1-Sieg in Philadelphia feierte Chicago Fire. Der Schweizer Maren Haile-Selassie wurde früh für den verletzten Teamkollegen Philip Zinckernagel eingewechselt. Silvan Hefti erreichte mit D.C. United in Atlanta ein 0:0.

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