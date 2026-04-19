Legende: Konnte die Niederlage nicht abwenden Clint Capela. IMAGO / ZUMA Press

NBA: Rockets verlieren zum Auftakt

Ohne Starspieler Kevin Durant haben die Houston Rockets einen Fehlstart in die Playoffs hingelegt. Das Team mit dem Genfer Clint Capela verlor auswärts gegen die Los Angeles Lakers mit 98:107. Matchwinner war Luke Kennard mit 27 Punkten. Auch LeBron James prägte die Partie mit 19 Punkten und 13 Assists. Zum Auftakt seiner 19. Playoff-Kampagne stand er im zweiten Viertel gemeinsam mit seinem Sohn Bronny James auf dem Platz. Bei den Gästen kam Capela dagegen nur auf zwei Punkte und einen Rebound. Für das zweite Spiel am Montag hoffen die Rockets auf ein Rückkehr von Durant, der mit einer Knieverletzung kämpft.

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