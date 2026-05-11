NHL: Canadiens legen vor

Die Montreal Canadiens liegen wieder auf Kurs – und halten im Rennen um den Stanley Cup weiter Kanadas Hoffnungen hoch. Der Rekordmeister gewann Spiel drei der Viertelfinalserie gegen Buffalo 6:2 und ging in der Serie mit 2:1 in Führung. Alex Newhook glänzte dabei als Doppeltorschütze. Die Vegas Golden Knights mussten ohne den überzähligen Akira Schmid mit einer 3:4-Niederlage bei Anaheim den 2:2-Serienausgleich hinnehmen.

PWHL: Boston verpasst Final

Boston Fleet muss den Traum vom Titel begraben. Das Team um Alina Müller, die das zwischenzeitliche 2:2 vorbereitete, unterlag Ottawa Charge 3:4 n.V. und verlor die Halbfinalserie damit 1:3. Ums zweite Finalticket kämpfen Minnesota Frost und Montreal Victory.

NBA: Knicks erster Halbfinalist

Die New York Knicks stehen als erster Halbfinalist fest. Sie gewannen auch das 4. Spiel der Serie und machten damit den «Sweep» gegen die Philadelphia 76ers mit einem 144:114-Auswärtssieg perfekt. Den Knicks glückten 25 Dreier, womit sie den Playoff-Rekord einstellten. Bester Skorer war Miles McBride mit 25 Punkten. Die Timberwolves glichen mit einem 114:109 gegen die San Antonio Spurs zum 2:2 aus.

Resultate