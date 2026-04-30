Legende: Mit seinem Team im Aufwind Josh Okogie. IMAGO / ZUMA Press

NBA: Nächster Sieg für die Rockets

Die Houston Rockets haben in der NBA-Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers im fünften Spiel auf 2:3 verkürzt. Dank eines 99:93-Siegs feierte die Mannschaft von Clint Capela den zweiten Erfolg in Serie. Die Lakers verpassten hingegen die zweite Chance, sich den Einzug in die nächste Runde zu sichern. Capela kam in der Partie nicht zum Einsatz. Wie bereits in Spiel 4 hatte der Genfer lediglich die Ersatzrolle inne. Ob er in Spiel 6 wieder zum Zug kommt, zeigt sich am Freitag. Mit einem Sieg zuhause könnten die Rockets die Best-of-7-Serie zum 3:3 ausgleichen und ein Spiel 7 erzwingen.

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