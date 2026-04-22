Legende: Konnte die Niederlage nicht abwenden Clint Capela. Keystone/AP Photo/Mark Terrill

NBA: Rockets mit nächster Niederlage

Die Houston Rockets stehen in den Playoffs der NBA mit dem Rücken zur Wand. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela unterlag den Los Angeles Lakers auswärts mit 94:101 und liegt in der Serie damit nun mit 0:2 zurück. Altmeister LeBron James avancierte bei den Lakers mit 28 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists zur grossen Figur. Dagegen kam Kevin Durant, der bei den Rockets ins Line-up zurückkehrte, auf 23 Zähler. Der Genfer Capela stand 4:40 Minuten auf dem Platz.

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