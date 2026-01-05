Legende: Die Entscheidung Tyler Bertuzzi bezwingt Akira Schmid zum 3:2. Keystone/AP Photo/Paul Beaty

NHL: Niederlage für Schmid

Akira Schmid ist in der Nacht auf Montag zum 21. Mal in dieser Saison zum Einsatz gekommen. Der Goalie aus dem Emmental musste sich dabei mit den Vegas Golden Knights bei den Chicago Blackhawks mit 2:3 in der Verlängerung geschlagen geben. Schmid wehrte 17 von 20 Schüssen ab. Matchwinner für die Blackhawks war Tyler Bertuzzi, dem ein Hattrick gelang. In der Overtime traf der Stürmer nach 188 Sekunden. Bei der 1:3-Heimniederlage von New Jersey gegen Carolina liess sich Jonas Siegenthaler beim Ehrentreffer seinen 4. Assistpunkt gutschreiben.

NHL: Rekord für Crosby

Beim 5:4-Overtimesieg von Pittsburgh bei den Colmbus Blue Jackets hat Sidney Crosby einen NHL-Rekord aufgestellt. Der Superstar erzielte in der 63. Minute das entscheidende Tor. Es war sein 50. Karrierepunkt in einer Verlängerung. Mehr hat kein anderer Spieler.

NBA: George weiterhin verletzt

Die Washington Wizards haben gegen Minnesota eine 115:141-Heimschlappe kassiert. Dabei fehlte der Schweizer Kyshawn George zum 5. Mal in Folge verletzt. Der Walliser laboriert an einer Hüftverletzung. Die Wizards liessen verlauten, dass noch unklar sei, wann George zurückkehren würde.

Resultate