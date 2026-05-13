Legende: Fast nicht aufzuhalten Victor Wembanyama (r.), hier im Zweikampf mit Naz Reid. Reuters/Scott Wachter

NBA: San Antonio stellt auf 3:2

San Antonio hat gegen Minnesota deutlich mit 126:97 gewonnen. In der Best-of-7-Serie der Playoff-Viertelfinals führen die Spurs damit 3:2. Die meisten Punkte auf Seiten San Antonios sammelte einmal mehr Victor Wembanyama (27). Am Freitagabend Ortszeit können sich die Spurs in Minnesota mit einem Sieg den Einzug in die nächste Runde sichern. Dort würde Titelverteidiger Oklahoma City Thunder warten.

NHL: Buffalo schafft Ausgleich

Buffalo glich im vierten Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen Montreal aus. Die Sabres siegten auswärts 3:2. Zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde Buffalo-Goalie Ukko-Pekka Luukkonen. Der Finne zeigte insgesamt 28 Paraden. Das fünfte Spiel findet am Donnerstagabend Ortszeit statt.

Im zweiten Spiel des Abends gewann Las Vegas in der Verlängerung 3:2 gegen Anaheim. Pawel Dorofejew sorgte nach vier Minuten für den entscheidenden Treffer. Damit führen die Golden Knights 3:2 und stehen vor dem Einzug in die nächste Runde. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war beim Team aus der Wüste erneut überzählig.

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