Legende: Hochkarätiges Duell zum Saisonstart Die Seattle Seahawks treffen auf die New England Patriots. Reuters/Jesse Johnson

NBA: Spurs in den Western Conference Finals

Die San Antonio Spurs sind erstmals seit 2017 wieder in den Playoff-Halbfinal eingezogen. Gegen die Minnesota Timberwolves machte das Team um Superstar Victor Wembanyama mit einem 139:109-Sieg vor heimischem Publikum den Sack zu und gewann die Serie mit 4:2. Überragende Figur bei den Texanern war für einmal nicht «Wemby», sondern Point Guard Stephon Castle mit 32 Punkten, 6 Assists und 11 Rebounds. In der Finalserie der Western Conference treffen die Spurs auf Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Im Osten wird der Gegner der New York Knicks im Playoff-Halbfinal in einem siebten Spiel eruiert. Die Detroit Pistons glichen die Serie gegen die Cleveland Cavaliers zum 3:3 aus.

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