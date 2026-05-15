Legende: Hochkarätiges Duell zum Saisonstart Die Seattle Seahawks treffen auf die New England Patriots. imago images/Icon Sportswire

NFL: Neuauflage des Super Bowls zum Auftakt

Revanche zum Auftakt: Super-Bowl-Sieger Seattle eröffnet die neue Saison der NFL mit einem Topspiel. Die Seahawks treffen am 9. September (2:20 Uhr Schweizer Zeit) auf den sechsfachen Champion New England Patriots und haben damit in der Neuauflage des Endspiels vom Februar gleich zu Beginn ein Schwergewicht vor der Brust. Beim Duell um den Titel hatte Seattle beim 29:13 dominiert. Zum ersten Mal seit 2016 bildet die Final-Revanche das Eröffnungsspiel, damals waren die Denver Broncos auf die Carolina Panthers getroffen.