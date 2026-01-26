Legende: Am Boden Devils-Captain Nico Hischier. IMAGO / Imagn Images

NHL: Devils verlieren

Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren in der NHL am Sonntagabend Ortszeit mit 2:4 gegen die Seattle Kraken. Skorerpunkte gelangen keinem der drei Schweizer, die je während rund 20 Minuten eingesetzt wurden. Für die Devils ist es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Serie. Auch die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid verloren. Gegen die Ottawa Senators unterlag die Mannschaft klar mit 1:7. Schmid wurde in der Partie nicht eingesetzt, er musste Adin Hill den Vortritt lassen.

NBA: Niederhäuser gewinnt mit den Clippers

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser feierten gegen die Brooklyn Nets einen souveränen 126:89-Sieg. Für die Clippers ist es der achte Erfolg in den letzten neun Spielen. Der Freiburger Rookie Niederhäuser wurde während sieben Minuten eingesetzt, er verbuchte vier Punkte und zwei Rebounds. Entscheidend für den Sieg der Clippers war Kawhi Leonard, der 28 Punkte erzielte. Die Kalifornier zogen so bereits im zweiten Viertel auf bis zu 38 Punkte Vorsprung davon und sicherten sich den Sieg mühelos.

Resultate