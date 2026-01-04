Legende: Defensiv gefordert Clint Capela (rechts) im Duell mit Anthony Davis von den Dallas Mavericks. Reuters/Imagn Images/Kevin Jairaj

NBA: Capela springt früh ein

Die Houston Rockets haben in der NBA das Texas-Derby bei den Dallas Mavericks mit 104:110 verloren. Der Genfer Houston-Center Clint Capela begann die Partie auf der Ersatzbank, kam nach einer frühen Verletzung von Alperen Sengün aber zu 27 Minuten Einsatzzeit. Dabei erzielte er 8 Punkte und schnappte sich 8 Rebounds. Zu einem Kurzeinsatz kam Yanic Konan Niederhäuser bei der 115:146-Kanterniederlage seiner Los Angeles Clippers gegen Boston. Für die Celtics warf Jaylen Brown 50 Punkte.

Resultate

NFL: Seahawks gewinnen Westküsten-Gipfel

Die Seattle Seahawks haben sich in der NFL das erste Freilos für die Playoffs und das Heimrecht für die kommenden Partien gesichert. Das Football-Team um Quarterback Sam Darnold gewann das entscheidende Spiel um den Sieg in der NFC (einer der beiden Conferences) bei den San Francisco 49ers mit 13:3. Den einzigen Touchdown der Partie erzielte Runningback Zach Charbonnet.